Фахівці зафіксували годину з життя субантарктичних пінгвінів та показали її у дуже прискореному форматі.

Українські полярники показали зворушливе відео що зафіксувало лише одну годину з життя пінгвінів, яке показали у прискореному форматі.

Як повідомили у Національному антарктичному центрі України, цікаве відео зняв системний механік 28-ї УАЕ Олександр Милашевський. На ньому зафіксовано одну годину з життя субантарктичних пінгвінів у дуже прискореному форматі – за 1 хвилину.

На записі видно, наскільки соціальні ці птахи: вони багато комунікують між собою, тусять островом, а ще – приймають сонячні ванни, наводять красу в оперенні або сплять.

"До речі, ці пінгвіни вміють спати й лежачи, і стоячи – залежно від умов", - розповіли полярники.

Також на відео вже складно відрізнити батьків та їхню малечу, адже за розмірами вони тепер однакові.

Біолог Сергій Глотов, який вже другий рік поспіль працює на "Вернадському", зазначає, що навкруги будівлі станції й загалом на острові цього сезону пінгвінів помітно більше (у січні їх вже було понад 5 тисяч).

Зросла й кількість південнополярних поморників – головних крилатих ворогів пінгвінів, які харчуються їхніми яйцями та пташенятами. Це теж одна з ознак збільшення популяції чорно-білих символів Антарктики.

"Наші полярники відзначають, що з такими сусідами – ніколи не сумно. Адже, як можна побачити на відео, в них досить насичене життя. А ще – дуже голосні крики: вони схожі на звуки віслюка й не припиняються цілодобово. Тож на світанку українців в Антарктиці будять не півні, а пінгвіни", - йдеться у повідомленні.

Цікаві новини від українських полярників

Нещодавно у Національному антарктичному центрі України розказали про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції "Академіка Вернадського". Нинішнього сезону їх народилося 19 у 13 пар. За словами фахівців, це досить важливий показник, адже торік українські біологи взагалі не фіксували на Галіндезі появу малечі в поморників, хоча кладки яєць були.

За спостереженнями українських вчених, зараз пташенята є на всіх островах, які вдалося обстежити. Зокрема, на островах Скуа, Блек та Шелтер полярники нарахували близько двох десятків гнізд поморників. У більшості з них уже було по двоє дитинчат.

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