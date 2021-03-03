Виводити цих тварин у дикій природі надзвичайно складно, адже вони дуже полохливі й більшість свого життя проводять під водою.

В Австралії хочуть створити перший у світі притулок для качкодзьобів, щоб не дати унікальному виду зникнути із природи.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, притулок зведуть у зоопарку в Сіднеї вже через 2 роки. Заклад складатиметься із низки штучних ставків, де зможуть розмістити близько 65 качкодзьобів.

Працівники звіринця пояснюють, що виводити цих тварин у дикій природі надзвичайно складно, адже вони дуже полохливі й більшість свого життя проводять під водою.

Якщо проект буде успішний, це дозволить більше дізнатися про життя цих водоплавних ссавців.

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Автор: Марина Григоренко