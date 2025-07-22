Окуповані території продовжують занепадати під впливом російської армії. Курорти Азовського узбережжя, які до війни приймали тисячі туристів, нині виглядають спустошеними, пише "Телеграф". У мережі з’явилися свіжі фото з Білосарайської коси, що підтверджують - курортна перлина перетворюється на мертву зону.
Знімки публікують місцеві Telegram-канали. Видно, що на пляжі майже немає людей, попри спеку в момент зйомки. На одному з кадрів помітно конструкцію, яку використовують для забору води з моря - можливо, її застосовують для роботи надувних гірок, або ж качають морську воду з іншою метою.
Попри спокійне й чисте море, медуз на кадрах немає - як і відпочивальників. Зазначається, що це типовий образ для більшості окупованих прибережних міст і селищ на Азові та Чорному морі. Раніше ці місця приваблювали величезну кількість туристів: деякі курорти приймали до мільйона людей за сезон. Тепер ця цифра впала в рази.
Білосарайська коса знаходиться лише за 25 км від Маріуполя. Вона простягається на 14 км, а біля основи має ширину до 13 км. Завдяки особливій географії та мілководдю тут завжди було чисте море й спокійна вода. Крім того, на території коси розташований унікальний заповідник, де мешкали лебеді, чайки, кулики та інші птахи.
Сьогодні ж Білосарайська коса - це тінь від самої себе. Російська окупація зруйнувала туристичну інфраструктуру й знищила один з найпопулярніших курортів українського Азову.
Що росіяни зробили з Чорним морем
Як писав УНІАН, іхтіологиня Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла, що спорудження Каховської ГЕС свого часу вже суттєво вплинуло на природні умови - трансформувало річку на водосховище та відрізало осетровим рибам шлях до нерестовищ. Тепер, після теракту на греблі, популяція знову змушена адаптуватися до нових умов існування.
За словами експертки, загальна ситуація з осетровими в Чорноморському басейні є катастрофічною. Цей вид потребує міграції - дорослі особини йдуть з моря до річок для розмноження, а молодь потім повертається назад для нагулу. Зарегульованість українських річок, яка унеможливлює природний нерест, - наразі є основною проблемою.