Білосарайська коса знаходиться лише за 25 км від Маріуполя.

Окуповані території продовжують занепадати під впливом російської армії. Курорти Азовського узбережжя, які до війни приймали тисячі туристів, нині виглядають спустошеними, пише "Телеграф". У мережі з’явилися свіжі фото з Білосарайської коси, що підтверджують - курортна перлина перетворюється на мертву зону.

Знімки публікують місцеві Telegram-канали. Видно, що на пляжі майже немає людей, попри спеку в момент зйомки. На одному з кадрів помітно конструкцію, яку використовують для забору води з моря - можливо, її застосовують для роботи надувних гірок, або ж качають морську воду з іншою метою.

Попри спокійне й чисте море, медуз на кадрах немає - як і відпочивальників. Зазначається, що це типовий образ для більшості окупованих прибережних міст і селищ на Азові та Чорному морі. Раніше ці місця приваблювали величезну кількість туристів: деякі курорти приймали до мільйона людей за сезон. Тепер ця цифра впала в рази.

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Білосарайська коса знаходиться лише за 25 км від Маріуполя. Вона простягається на 14 км, а біля основи має ширину до 13 км. Завдяки особливій географії та мілководдю тут завжди було чисте море й спокійна вода. Крім того, на території коси розташований унікальний заповідник, де мешкали лебеді, чайки, кулики та інші птахи.

Сьогодні ж Білосарайська коса - це тінь від самої себе. Російська окупація зруйнувала туристичну інфраструктуру й знищила один з найпопулярніших курортів українського Азову.

Що росіяни зробили з Чорним морем

Як писав УНІАН, іхтіологиня Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла, що спорудження Каховської ГЕС свого часу вже суттєво вплинуло на природні умови - трансформувало річку на водосховище та відрізало осетровим рибам шлях до нерестовищ. Тепер, після теракту на греблі, популяція знову змушена адаптуватися до нових умов існування.

За словами експертки, загальна ситуація з осетровими в Чорноморському басейні є катастрофічною. Цей вид потребує міграції - дорослі особини йдуть з моря до річок для розмноження, а молодь потім повертається назад для нагулу. Зарегульованість українських річок, яка унеможливлює природний нерест, - наразі є основною проблемою.

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