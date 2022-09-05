Мавпу Чічі вмовили повернутися "додому" за допомогою ласощів.

Цікавий день видався у прифронтовому Харкові. Мавпа Чічі втекла із зоопарку і розгулювала по місту.

Милі і зворушливі відео оприлюднили очевидці в мережі.

Зазначається, що бунтарку забрали з розбомбленого росіянами "Екопарку". За весь час після переїзду вона не в перший раз робить спроби втекти.

Відео дня

У цей раз Чічі розплутала сітку і відкрила замки. Інших подробиць про втечу "спецагентки" невідомі.

Співробітники зоопарку, які приїхали за втікачкою, вмовляли тварину повернутися. З нею розмовляли і пропонували ласощі. Також їй привезли її улюблену кофту.

Як раніше повідомляв УНІАН, харківський екопарк більше місяця перебував під постійними обстрілами росіян. Ворог впритул бив по тваринах і співробітникам, які намагаються годувати чотирилапих-серед тварин і людей є жертви.

Через обстріли багато вольєрів було пошкоджено, налякані тварини ледь не розбіглися вулицями. Власник екопарку Олександр Фельдман у розпачі навіть оприлюднив звернення, що хижаків доведеться приспати. Після цього з усієї країни відгукнулися люди, готові врятувати тварин і піклуватися про них.

Зокрема, спільними зусиллями, раніше в Дніпро вдалося вивезти півтора десятка великих тварин з харківського екопарку. Звідси після відпочинку тварини вирушать до Києва та на захід України.

Раніше волонтери також змогли вивезти з харківського екопарку кенгуру і тапір

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