Звідси після перепочинку тварини вирушать до Києва та на захід України.

Півтора десятка великих тварин вдалося вивезти з харківського екопарку до Дніпра – останнім у безпечне місце відправили дворічного тигра.

Як йдеться в сюжеті ТНС, звідси після перепочинку вони вирушать до Києва та на захід України – для них у кількох регіонах країни вже знайшли просторі вол'єри. Тварини налякані постійними обстрілами, тож дніпровські фахівці намагаються допомогти хижакам заспокоїтися.

Харківський екопарк понад місяць перебуває під постійними обстрілами росіян. Ворог впритул б'є по тваринах та співробітниках, що намагаються годувати чотирилапих.

Через обстріли чимало вол'єрів були пошкоджені, налякані тварини ледь не розбіглися вулицями. Власник екопарку Олександр Фельдман у відчаї навіть оприлюднив звернення, що хижаків доведеться приспати. Після цього з усієї країни відгукнулися люди, готові врятувати тварин і дбати про них.

"Він знаходиться в 500-х метрах від російських військ і там відбуваються постійні нескінченні обстріли. Ми просто чекаємо, коли йдуть перерви між артобстрілами і тварин вивозимо. Тварини страждають, саме для них артудари – це щось страшне", – розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше з харківського екопарку евакуювали кенгуру та тапірів.

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