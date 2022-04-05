Адміністрація ухвалить рішення ближче до вечора.

Нардеп Олександр Фельдман попередив, що хижаків, які перебувають у напівзруйнованих клітках екопарку в Харкові, доведеться приспати. Поки шукають можливість вивезення окремих тварин.

Фельдман звернувся до харків'ян в окремому ролику.

Через вогневі атаки російських терористів інфраструктура екопарку зруйнована, а хижаки загрожують життю містян.

"Зруйновані вольєри, зруйнована вся інфраструктура, дивом залишилися живі тигри і леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони в будь-який момент можуть вийти на вулицю, у важкому стані споруда, де перебувають ведмеді", - розповів він.

Адміністрація ухвалить рішення ближче до вечора, зараз шукають будь-яку можливість вивезення хоча б частини тварин.

"Сьогодні ухвалюється рішення, у нас часу до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їхнього перевезення. Ніяких шансів, ідей, щоб їх перенаправити, немає ... Якщо знайдемо якусь ідею, можливо, кого-небудь врятуємо: маленьких ягуарів, пантер. Але всі дорослі тварини, швидше за все, будуть знищені", - сказав він.

Екопарк Фельдмана потрапив під вогонь артилерії російських військ під час обстрілу Харкова. Під час годівлі тварин терористи розстріляли двох людей.

До війни в екопарку перебувало понад дві тисячі тварин. Це близько 300 різних видів, в тому числі, рідкісних. З початком бойових дій через обстріли деякі з них загинули.

Частина врятованих тварин знайшла укриття у румунських зоопарках, частина - в українських містах, що знаходяться на великій відстані від активних бойових дій.

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