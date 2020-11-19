Сюрприз у святковому дереві. У найпопулярнішій ялинці Америки знайшли маленьку сову.
Читайте такожУ Каліфорнії врятували сову від лісової пожежі (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
23-метрове дерево привезли до Нью-Йорка, щоби поставити неподалік Рокфеллер центру. Як з'ясувалося, поміж пишних гілок і сидів сич. Його помітили вантажники, що транспортували ялинку.
Сову вже передали спеціалістам. Ті кажуть, що птах вижив дивом - тепер його відгодовують у центрі дикої природи.
Пернатого вирішили назвати Рокфеллером на честь центру, неподалік якого його виявили. Незабаром Рокфеллера мають відпустити у дику природу.
Вам може бути цікаво
- На озері Караколь у Казахстані зупинилися понад тисячу фламінго (відео)
- Секс-шоп і махінації не допомогли: у Новій Зеландії зі скандалами обрали Птаха року (відео)
- У ПАР океанське узбережжя планують заселити пінгвінами (відео)
- В Австралії папуга Ерік врятував господаря від пожежі (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram