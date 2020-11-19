Птах дивом вижив - тепер його відгодовують у центрі дикої природи.

Сюрприз у святковому дереві. У найпопулярнішій ялинці Америки знайшли маленьку сову.

Читайте такожУ Каліфорнії врятували сову від лісової пожежі (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

23-метрове дерево привезли до Нью-Йорка, щоби поставити неподалік Рокфеллер центру. Як з'ясувалося, поміж пишних гілок і сидів сич. Його помітили вантажники, що транспортували ялинку.

Сову вже передали спеціалістам. Ті кажуть, що птах вижив дивом - тепер його відгодовують у центрі дикої природи.

Пернатого вирішили назвати Рокфеллером на честь центру, неподалік якого його виявили. Незабаром Рокфеллера мають відпустити у дику природу.

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Автор: Людмила Жерновська