Зараз він має 250 підписників.

У першого кролика-поліцейського в Україні з`явилася сторінка в Instagram.

Тваринку зареєстрували за ніком topotyn_ua.

Співробітники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ показали Топотуна ще у травні.

Відзначається, що кролика часто порівнюють з протагоністом діснеївського мультфільму "Зверополіс".

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"Це історія про те, як потрібно йти до своєї мети та долати перепони, що трапляються на шляху. Про те, як весь світ може не вірити в тебе, а тебе це лише мотивує йти далі. Про справжню дружбу та фальшиві посмішки. Це історія з мультфільму, але, погодьтеся, вона так схожа на ситуації з життя!" - йдеться у повідомленні на сторінці Топотуна.

Раніше у моделі Playboy викрали гігантського кролика з Книги рекордів Гіннеса. Довжина його тіла становить 129 см.

А на Полтавщині вперше у дику природу випустили австралійських кроликів.

Автор: Людмила Жерновська