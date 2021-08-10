Фермер, який зловив звірка, сфотографував його та опублікував оголошення про продаж.

В Індонезії зоозахисники завдяки посту в Facebook врятували рідкісного суматранського смугастого кролика. Його випустили на території парку Керінчі-Себлат.

Кролика зловив та сфотографував місцевий фермер. Він опублікував у Facebook оголошення про продаж, повідомляє природоохоронна організація Fauna-Flora у своєму прес-релізі.

Відомо, що звірка зловив фермер, який побачив його на околиці національного парку біля річки. У тварини була невелика травма на боці, але не смертельна.

Фермера швидко знайшли після публікації фото звірка.

Читайте також"Смертний вирок тварині": у Британії суд дозволив стратити альпаку (відео)Зазначається, що смугасті кролики настільки потайливі, що мало хто із зоологів бачив їх. Сьогодні цей рідкісний вид, який мешкає лише в суматранських лісах, сильно страждає від їх вирубки.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц