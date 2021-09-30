Сміття скидають біля річки, після чого грейдер присипає його глиною "щоб не впадало в очі".

У Закарпатській області розшукують порушника, який скидав побутові відходи в річку в одному з наймальовничіших місць Карпат - у національному природному парку "Синевир".

Відповідне відео було опубліковано в одній з місцевих Facebook-спільнот.

"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його заставляє це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало", - пише автор публікації.

На якій саме ділянці парку було організовано стихійне звалище, не вказується, проте обласне управління поліції Закарпаття вже зацікавилося тим, що трапилося і намагається встановити особу порушника.

Нацпарк "Синевир": що відомо

Парк займає площу в 43 тисячі гектарів. Свій статус він отримав у 1989 році - до цього він існував як ландшафтний заказник загальнодержавного значення.

Читайте такожУгорські прикордонники заборонили ввозити до країни їжу: на кордоні утворилося звалище (відео)У 2017 році чотири ділянки парку (Дарвайка, Квасовець, Стримба та Ольшани) включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На території парку зустрічаються 53 рослини і 43 хребетних тварини з Червоної книги України.

Раніше УНІАН повідомляв про десятки стихійних звалищ, які були виявлені вздовж річки Тиса та її приток цього року.

Автор: Станіслав Кожемякін