Лірохвіст на прізвисько Ехо із задоволенням кричить як новонароджений малюк, а ще копіює звуки дрилі та пожежної сигналізації.

Птах в австралійському зоопарку навчилася ідеально наслідувати плач маленької дитини, а також копіювати деякі інші "людські" звуки.

Про це пише The Guardian.

Самці лірохвостів видають широкий спектр звуків, щоб справити враження під час залицяння, зокрема й наслідуючи інших птахів. При цьому такі звуки в основному передаються від літніх особин молодому поколінню. Однак людські звукові елементи в їх репертуарі, як правило, зустрічаються вкрай рідко.

Семирічний лірохвіст на прізвисько ехо, що живе в зоопарку "Таронга" в Сіднеї, вперше почав видавати гучний дитячий плач близько року тому. Попри те, що зоопарк закривався для відвідувачів через пандемію COVID-19, за цей час птиці вдалося довести свої навички практично до досконалості. Тепер Ехо із задоволенням "плаче", а ще зображує дриль і пожежну сигналізацію.

"Припускаю, що він вловив це в наших гостей. Очевидно, він працював над своїм умінням під час ізоляції. Однак мене це турбує, адже я вважала зоопарк хорошим місце для сімейного відвідування. Є ще два інших звуки, які він видає... Лякаюче точний звук дрилі і наша пожежна сигналізація, зокрема й оголошення "Евакуюйтеся негайно", - розповіла завідуюча відділенням птахів Ліанн Голебіовскі.

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Автор: Катерина Комолова