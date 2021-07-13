Відео того, як чоловік прийшов на допомогу пернатому, користувачі опублікували в соцмережах.

На курорті Аркадія в Одесі від пекельної спеки потерпають не лише люди, а й птахи. Так, одній з пернатих стало зле, й на допомогу прийшов чоловік.

Читайте такожОбліплюють ноги: пляжі Одеси "атакували" жуки (відео)Таке миле відео миттєво "завірусилося" у соцмережах й викликало хвилю захоплення вчинком чоловіка. Запис публікує Telegram-канал "Одеса INFO".

На ролику видно, як рятівник стоїть під деревами та поливає водою пташку, яка лежить у нього на руках. Також чоловік охолоджує бідолаху своїми помахами.

"Охоронець рятує пташку. Охолоджує її. Нічого милішого ви сьогодні не побачите", - йдеться в підписі до відео.

Раніше у Києві чоловік, який сів перепочити на лавочку, став зіркою соцмереж, погладивши ворону, що вирішила скласти йому компанію.

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Автор: Ольга Робейко