За даними очевидців, хтось із гостей готелю забув запальничку на балконі, вона нагрілася на сонці і спалахнула.

В Одесі у готелі "Портофіно", що розташований на узбережжі, сталася пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пляжі "Аркадія" серед відпочивальників почалася паніка через густий чорний дим, який підіймався над вказаним готелем.

Також в соціальних мережах з'явилися повідомлення про масштабну пожежу, але, як з'ясувалося, загоряння було невеликим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, інцидент дійсно стався у вищеназваному готелі, але пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.

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"Люди не постраждали", - зазначили у прес-службі.

У соцмережах очевидці повідомляють, що хтось із гостей готелю забув запальничку на балконі, вона нагрілася на сонці і спалахнула.

Вогонь загасили за кілька хвилин, будівля "Портофіно" нібито не постраждала.

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Автор: Лариса Козова