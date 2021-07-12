В Одесі у готелі "Портофіно", що розташований на узбережжі, сталася пожежа.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пляжі "Аркадія" серед відпочивальників почалася паніка через густий чорний дим, який підіймався над вказаним готелем.
Також в соціальних мережах з'явилися повідомлення про масштабну пожежу, але, як з'ясувалося, загоряння було невеликим.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, інцидент дійсно стався у вищеназваному готелі, але пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.
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"Люди не постраждали", - зазначили у прес-службі.
У соцмережах очевидці повідомляють, що хтось із гостей готелю забув запальничку на балконі, вона нагрілася на сонці і спалахнула.
Вогонь загасили за кілька хвилин, будівля "Портофіно" нібито не постраждала.
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