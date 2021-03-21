У Національному парку королеви Єлизавети - найбільш відвідуваній туристами території, що охороняється, в Уганді - були знайдені тіла шести левів.
Влада припускає, що тварин отруїли, а потім розчленували, повідомляє BBC.
Читайте такожБільше грають, менше вбивають: вчені знайшли спосіб задобрити домашніх кішокМісцеві леви відомі своєю рідкісною здатністю лазити по деревах. Убитим особинам відрубали голови та лапи. Коли тіла знайшли, їх уже оточили стерв'ятники.
У Департаменті дикої природи Уганди не виключають, що причетні до вбивства тварин можуть бути браконьєри. Місцева поліція разом з екологами проводить розслідування.
Раніше в цьому парку вже траплялося подібне. Зокрема, у квітні 2018 року 11 левів, зокрема, вісім дитинчат, були знайдені мертвими, як вважається, в результаті отруєння. Схожий інцидент також призвів до загибелі п'яти левів у травні 2010 року.
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