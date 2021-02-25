Йдеться про Алуштинський регіон і Ялту.

У двох регіонах окупованого Криму вводять погодинний графік водопостачання.

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В Алушті з 25 лютого вводиться графік подачі води по п'ять годин вранці і ввечері (з 05:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00).

Це пов'язано з малою притокою в Ізобільненське водосховище.

У Ялті з 25 лютого вводиться режимна подача води з 06:00 до 09:00 і з 18:00 до 21:00.

Відзначається, що графіки вводяться для економії води в Загорському і Щасливенському водосховищах.

Дефіцит води в Криму: передісторія

З 24 серпня в Сімферополі і ще в 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН