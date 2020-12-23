За словами чиновників, такий лайфхак вже довів свою дієвість.

У Запоріжжі комунальники почали обробляти ялинки антивандальною сумішшю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. На тих, хто вирішить зрубати дерево, чекає неприємний сюрприз. У приміщенні крадена ялинка почне дуже смердіти. Тому насолодитися святом у злодіїв навряд чи вийде.Читайте такожНа Чернігівщині піймали трьох чоловіків, які незаконно спиляли 800 сосен

"Сам розчин безпечний для дерева, безпечний для птахів, для тварин. Втім, якщо таке оброблене дерево заносиш додому, то воно видає вкрай неприємні запахи", — розповів Олексій Анохін, директор КП "Зеленбуд".

Секрет суміші комунальні служби воліють не розголошувати. За словами чиновників, такий лайфхак вже довів свою дієвість. Якщо раніше після свят комунальникам доводилося висаджувати десятки дерев замість зрубаних, то останні кілька років всі сосни і ялинки в місті після Нового року неушкоджені.

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Автор: Ольга Робейко