Очільник держінспекції повідомив, що легально вирубана ялинка обов'язково має бути з чіпом і штрих-кодом.

Державна екологічна інспекція спільно з правоохоронними органами має намір не допустити продаж незаконно зрубаних новорічних ялинок і закликає українців купувати ялинки багаторазового використання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Читайте такожКияни встановили рекорд за кількість будівель на утилізацію новорічних ялинок

"Абсолютно всі ялинки, які продаються на легальних ринках, повинні мати штрих-код, повинні мати чіп. І спільно з органами Національної поліції, з органами благоустрою, ми будемо контролювати цей процес і не допускати продажу ялинок, які вирубані в лісі несанкціоновано. Тобто, якщо ні податки не сплачені, ні вартість відновлення для того, щоб лісопарки, господарства відновлювали наші лісові господарства, - то з цим, звичайно ж, активно будемо боротися. Є повноваження, є відповідні штрафи, приписи тощо", - сказав він .

При цьому Мальований зазначив, що тільки правоохоронні органи матимуть повноваження закривати несанкціоновані ялинкові базари. Завданням Держекоінспекції буде зафіксувати це правопорушення і звернутися до органів Національної поліції для того, щоб разом з ними закрити цей ринок.

Очільник інспекції закликав українців напередодні новорічних свят купувати ялинки багаторазового використання, штучні ялинки або ялинки в діжках, які можна буде висадити після новорічних свят. Якщо сім'я вирішила придбати зрізану ялинку, то дерево принаймні має бути вирощене у відповідних умовах, тобто в розплідниках, а також має бути чіпованим.

Читайте такожУ Києві на Софійській площі закінчили збирати головну ялинку країни (відео)

"У цьому році проект «новорічна ялинка» ми вже донесли до всіх екологічних інспекторів. У першу чергу, ми цим процесом закликаємо звернути увагу на проблему вирубки українських лісів", - зазначив Мальований.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держекоінспекція започаткувала природоохоронну акцію «Новорічна ялинка - 2021», в ході якої посилить контроль за легальною реалізацією ялинок спільно з правоохоронцями та органами місцевого самоврядування.

У передноворічну пору з 28 листопада 2019 року по 16 січня 2020 року Держекоінспекція нарахувала 695,9 тис. гривень збитків. Це утричі більше, ніж за аналогічний період 2018-2019 років.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна