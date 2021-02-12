Бахчисарайське водосховище критично обміліло.

У мережі з’явилися чергові свідчення засухи в окупованому Росією Криму.

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Цього разу світлини Бахчисарайського водосховища опублікував у Telegram військовий ЗСУ Анатолій Штефан («Штирлиц»).

Чоловік крупним планом зняв потріскану землю, що ще недавно омивалася водою. Берег Бахчисарайського водосховища щодня все більше просувається вперед, а засуха оголила виступи водойми, подекуди проглядається дно.

Така ж ситуація і з водотоками, якими постачають воду з водосховища у міста. Рівень їхньої наповненості критично впав.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження подачі води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН