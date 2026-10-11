'Викликає огиду': Джонсон порадив Трампу, як повернути російську нафту й газ на ринок

Джонсон зауважив, що Білий дім хоче "змусити американських водіїв фінансувати різанину Путіна".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського пального та назвав кращий спосіб повернути російську нафту й газ на світовий ринок.

Він заявив, що рішення США про зняття санкцій з російського дизелю "викликає огиду" та додав, що звинувачувати Україну в різкому зростанні цін на пальне "відверто безглуздо", адже це підвищення почалося із закриття Ормузької протоки.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін щодня вбиває невинних українських мирних жителів, і рішення Трампа фінансує його злочини.

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"Білий дім, схоже, має намір змусити американських водіїв фінансувати путінську бійню. Це не спрацює, і я сумніваюся, що це суттєво вплине на ціну пального", - наголосив Джонсон.

Водочас він зазначив, що найкращий спосіб повернути російські енергоносії на ринок – допомогти Україні перемогти у цій війні.

"Якщо ми хочемо повернути російську нафту й газ на світовий ринок, то давайте покладемо край цій війні – перемогою вільної, суверенної та незалежної України", - підкреслив Джонсон.

Дизельна угода Трампа

США дозволили Росії постачати дизельне паливо на світові ринки просто так, не отримавши натомість жодних поступок щодо України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на домовленість Путіна і Трампа та зазначив, що Україна підтримала б послаблення санкцій лише в обмін на енергетичне перемир’я на час холодів.

Як пише Kyiv Independent, українські посадовці вважають, що дизельна угода Дональда Трампа і Володимира Путіна фактично поховала ідею енергетичного перемир'я між Україною та РФ.

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