Удар по аеропорту в столиці Саудівської Аравії: 12 осіб загинули, сотні поранених (відео)

Влада поклала відповідальність за те, що сталося на підтримуваних Іраном повстанців-хусітів.

На міжнародний аеропорт імені Короля Халіда у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді була здійснена атака, внаслідок якої, за останніми даними, загинули 12 осіб, ще 300 - поранені, деякі з них знаходться у важкому стані.

Як повідомив Associated Press, ця атака стала найкривавішою у будь-якій арабській країні з початку війни з Іраном. У заяві саудівської влади зазначається, що серед загиблих: четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш, один палестинець, один громадянин США, один єгиптянин, один йорданець, один сирієць та один громадянин Судану.

Видання зазначило, що ця атака, ймовірно, призведе до посилення тиску з боку Саудівської Аравії на союзників, зокрема на США, з метою отримання військової підтримки.

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Як додало видання The Guardian, коаліція у голові з Саудовською Аравією поклала відповідальність за те, що сталося на підтримуваних Іраном повстанців-хусітів із сусіднього Ємена.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість участі США в ударах по повстанцях-хуситах, підтримуваних Іраном, в сусідньому Ємені.

"Можливо. Ми вивчимо це питання, - сказав Трамп. – Ми щойно дізналися про недавню атаку. Тож ми ухвалимо рішення. Ми діємо дуже швидко".

Удар по аеропорту

Видання з посиланням на джерело деталізувало, що ракета влучила в комплекс аеропорту, де розташовані термінали №3 і №4 для внутрішніх рейсів. На території аеропорту було помітно велику кількість поліцейських, усі входи були заблоковані, а освітлення навколо комплексу було приглушене.

За даними сервісу Flightradar24, рейси були перенаправлені в інші аеропорти.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою на тлі протистояння Ізраїлю та Ірану, а також ризиків подальшої регіональної ескалації, що зберігаються.

Саудівська Аравія опинилася під тиском через загострення конфлікту в Ємені та ширше протистояння на Близькому Сході. Підтримувані Іраном єменські хусити посилили атаки на саудівську територію на тлі відновлення бойових дій у Ємені та війни за участю США й Ізраїлю проти Ірану.

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