Абрамовський зазначив, що навколо багато "кліматичних песимістів", які не розуміють небезпеки руйнівних процесів, що відбуваються.

Через кліматичні зміни, що відбуваються в країні і в світі, землеробство в Україні стає дедалі більш ризикованим.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

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На думку глави відомства, однією з найгостріших проблем сьогодні є незворотність кліматичних змін, які людство не зможе зупинити.

«Цей процес, на жаль, ми можемо тільки стримувати, але не зупинити. Треба зосередити максимальні зусилля на всіх рівнях влади і суспільства», - сказав він.

Абрамовський зазначив, що навколо багато скептиків, які не вірять у руйнівний ефект, який чинить на економіку зміна клімату. Зокрема, вже змінюються галузі народного господарства, а землеробство стає дедалі більш ризикованим.

«Навколо багато кліматичних песимістів, які не розуміють небезпеки руйнівних процесів, що відбуваються, і до чого це може призвести. Уже призводить: змінюються цілі галузі господарства, наприклад, зона ризикованого землеробства просувається дедалі більше на північ», - пояснив міністр.

Страхування врожаю на тлі погіршення клімату

У серпні президент Володимир Зеленський наголосив на важливості створення нових систем поливу та програм страхування врожаю на тлі погіршення клімату в Україні та світі.

У рамках Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов'язання щодо імплементації низки документів щодо протидії змінам клімату.

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Автор: Бредіхіна Ганна