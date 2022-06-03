Всі інгредієнти борщу, окрім картоплі, подорожчали різною мірою: від незначних 7,7% до істотних 22,56%.

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на 3 червня коштує 95 грн, що на 16,09% дорожче у порівнянні з 24 лютого (81,84 грн).

Про це свідчить оновлений "індекс борщу" від експертів незалежного експертно-аналітичного центру BRDO.

"Всі інгредієнти борщу, окрім картоплі, подорожчали різною мірою: від незначних 7,7% до істотних 22,56%. Найбільше зросла ціна капусти (+22,56%). Далі за шкалою подорожчання — свинина (+22,31%), морква (+18,08%) та буряк (+16,86%). Єдиний овоч, ціна якого зменшилась — картопля (-20,11%). Неістотно подорожчала сметана (+7,7%)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на харчові продукти значно коливаються в залежності від регіону та навіть торговельної мережі, адже на сьогодні близько 30% вартості продукції складають саме логістичні витрати, які стрімко зросли через дефіцит палива, ускладнені маршрути доставок та нестачу транспортних засобів.

На думку головного економіста BRDO Юлії Корнєєвої, сезонного зниження цін на овочі чекати не варто.

"Зупинка імпорту овочів з-за кордону, пов’язана із блокадою українських портів, а також зупинка поставок овочевої продукції зі східних областей створює значні дефіцити на внутрішньому ринку України, що спричиняє значний інфляційний тиск. Зростання вартості добрив та їх дефіцит на ринку також не додають оптимізму", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків zakaz.ua, станом на 23 травня каструля червоного борщу об’ємом на 3,5-4 л в середньому коштувала 113 грн, що на 7% дорожче, ніж 23 лютого.

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