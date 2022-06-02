На сьогодні цей овоч продають у середньому на 38% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

В Україні з початку тижня різко зросли відпускні ціни на столовий буряк.

Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.

Зазначається, що на сьогодні продажі буряка ведуться по 18-25 грн/кг, що в середньому на 38% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

"Основною причиною такого "сплеску" на ринку буряків є істотне скорочення пропозиції даного коренеплоду з українських господарств. Більшість фермерів вже встигли реалізувати всі наявні обсяги. Запаси ж в інших господарствах, за словами виробників, також практично вичерпані", - йдеться в повідомленні.

За словами експертів, основну пропозицію столового буряка на українському ринку на сьогодні становить імпортна продукція виробництва Польщі. Так, через здорожчання пального і відповідно логістики, ціни на імпортний буряк також зросли.

Разом із тим зараз ціна на буряк в Україні вже в середньому вдвічі вища, ніж на початку червня 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, за три місяці війни вартість борщового набору в Україні зросла на 7%.

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