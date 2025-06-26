В Україні падають ціни на картоплю нового врожаю: скільки коштує кілограм зараз

Вартість картоплі на сьогодні в середньому на 30% вища, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на картоплю врожаю 2025 року знижуються в міру збільшення пропозиції на ринку.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, виробники вже готові відвантажувати молоду картоплю по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. При цьому уникнути різкого обвалу цін вдалося за рахунок високого попиту на цю продукцію.

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Варто зазначити, що вартість картоплі на сьогодні в середньому на 30% вища, ніж роком раніше. Очікується, що ціни на цей овоч продовжать знижуватися і наступного тижня, оскільки пропозиція картоплі буде тільки збільшуватися.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В АТБ овоч урожаю 2025 року продають по 27,89 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 24,90 грн/кг.

Водночас у Varus картоплю можна купити за 19,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні минулого тижня почала дорожчати рання капуста, тому що овоч ранніх сортів майже закінчилася, а більш пізні сорти ще в продаж не надійшли.

Крім того, пішли вгору ціни на огірки через скорочення пропозиції, бо в теплицях масово проводяться зачистки перед підготовкою до другої сівозміни.

Водночас фіксують суттєве зниження цін на черешню.

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