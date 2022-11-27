Зазначимо, що дешевшає гречка в Україні уже третій місяць поспіль.

В Україні подешевшала гречка.

Так, за даними Мінфіну, якщо середньомісячна вартість крупи у жовтні становила 80,78 грн/кг, то станом на 27 листопада, гречка коштує 76,37 грн/кг, тобто, на 4,41 грн дешевше.

Наразі в окремих супермаркетах ціни на гречку становлять (за 1 кг):

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Metro – 71,9 грн;

Auchan – 67,3 грн;

Varus – 89,9 грн.

Зазначимо, що дешевшає гречка в Україні уже третій місяць поспіль. Вперше це сталося у вересні, коли порівняно із серпнем, ціна на неї знизилася на 4,79 грн/кг – з 92,73 грн до 87,94 грн. Далі гречка дешевшала (за 1 кг):

жовтень – на 7,16 грн, з 87,94 до 80,78 грн;

листопад – на 3,7 грн, з 80,78 грн до 77,08 грн (станом на 1 число. Після цього ціна знизилася ще на 0,71 грн).

Як писав УНІАН, у найближчі два місяці в Україні подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. Але ціна на гречку в Україні навпаки зменшиться.

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