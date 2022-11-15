Що стосується можливого дефіциту окремих продуктів в Україні, то за прогнозами спеціалістів, наразі немає підстав говорити про можливу нестачу якихось товарів.

У найближчі два місяці в Україні подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії.

Як розказав у коментарі 24 каналу заступник голови у Всеукраїнська Аграрна Рада Денис Марчук, у першу чергу зростуть ціни на мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби.

Також, за його словами, подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.

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"Через відключення електроенергії підприємства або призупиняють виробництво, через що обсяг продукції скорочується, або самостійно генерують електроенергію. Використання генераторів на паливі обходиться приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10-15% залежно від категорії", - говорить експерт.

Водночас ціна на гречку в Україні навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду, говорять експерти. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.

Що стосується можливого дефіциту окремих продуктів в Україні, то за прогнозами спеціалістів, наразі немає підстав говорити про можливу нестачу якихось товарів, але багато залежатиме від поведінки російських окупантів на фронті та стабільності подачі електроенергії.

Підвищення цін на продукти в Україні

Раніше УНІАН писав, що споживчий кошик в Україні дещо зросте у ціні, але навесні ситуація покращиться.

При цьому, експерти прогнозують, що до кінця року в Україні, швидше за все, подорожчають крупи, хліб, молочна і м'ясна продукція, а також картопля та яйця.

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