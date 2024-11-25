Зокрема елітний сорт кави арабіка подорожчав на 3%.

У світі піднялися ціни на каву до найвищого рівня з 1997 року через побоювання щодо врожаю у провідних виробників. Таким чином це загрожує майбутнім зростанням витрат для виробників та споживачів, пише Bloomberg.

Арабіка є елітним сортом, який використовують для приготування кави, 25 листопада подорожчала на 3%. В цьому році ціни на каву є захмарними, адже у ключових виробників від Бразилії до В'єтнаму сталися серйозні перебої з її постачанням. У виданні наголосили, що також найвищого рівня з 1970-х років досягли ціни на бюджетніший сорт робуста, який використовується у розчинних напоях.

"Зростає занепокоєння, що постачання з Бразилії сповільняться після тривалої посухи, яка пошкодила кавові дерева, що може призвести до скорочення виробництва в наступному сезоні", - зазначили у Bloomberg.

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Водночас аналітик Rabobank Гільєрме Моріа підкреслив у своєму звіті, що на врожай наступного року "безумовно, вплинув тривалий сухий і спекотний період, який позначився на посівах кави арабіки до вересня".

"Додатковим фактором тиску є ймовірність того, що високі темпи експорту арабіки в цьому році можуть призвести до низьких запасів до кінця поточного сезону. За оцінками Служби іноземного сільського господарства Міністерства сільського господарства США, запаси кави в Бразилії досягнуть лише 1,2 мільйона мішків, коли поточний сезон закінчиться в червні, що на 26% менше порівняно з попереднім роком", - пояснили у виданні.

Аналітики наголосили, що таке зростання цін на каву показує, що деякі сільськогосподарські товари досі стискають споживні бюджети, попри те, що гуртові ціни на продукти знизилися з рекордно високого рівня, який спостерігався на початку 2022 року.

"Ф'ючерси на арабіку зросли на 2,4% до $3,0935 за фунт (майже пів кілограма - УНІАН) станом на 10:23 ранку в Нью-Йорку. Цього року ціни зросли на 64%", - додали у Bloomberg.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, в Україні стабілізувалися ціни на овочі борщового набору. Зокрема зупинити подорожчання картоплі вдалося за допомогою імпорту. Таким чином гуртові ціни на картоплю зупинилися на позначці 20-28 гривень за кілограм.

Також стало відомо, що в Україні знову почали дорожчати огірки. Таке підвищення цін пов'язують зі скороченням пропозиції імпортних овочів. Наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж за оптовими цінами в діапазоні 90-120 грн/кг.

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