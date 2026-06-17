Україна встановила 7-річний рекорд з експорту яєць: де їх купували найбільше

Вітчизняні виробники активно нарощують поставки яєць за кордон.

У травні Україна відправила на експорт 229,18 млн. штук курячих яєць на загальну суму 23,9 млн. доларів. Цей показник за обсягом став найвищим за останні 7 років, повідомляє Союз птахівників України.

Якщо порівнювати показники з попереднім місяцем, то експорт зріс на 11,4%. Щодо травня 2025 року збільшення обсягів більш відчутне – на 20,1% в кількісному значенні та на 39,2% в грошовому еквіваленті.

Загалом же Україна за перші 5 місяців року відправила за кордон 1014,4 млн. штук яєць на загальну суму 112,5 млн. доларів. Відносно аналогічного періоду минулого року обсяги експорту зросли на 22%, а виручка – на 64%.

Відео дня

Левова частка – 75% експорту українських яєць за кордон – припадає на країни ЄС. Зокрема найбільше поставок вітчизняні експортери здійснили в Іспанію (28,1%), Велику Британію (14%) та Польщу (9,4%). Тільки на четвертому місці йде не-країна ЄС – Ізраїль (7,3%).

Попередній рекорд - за 5 років - за обсягом експорту українські виробники яєць встановили у березні, коли поставили 216,2 млн. штук на суму 24 млн. доларів. Найвищий показник за всю історію – 239,4 млн. штук - був встановлений в березні 2019 року.

Експорт агропродукції з України – останні новини

У травні Україна встановила 5-річний рекорд за обсягом експорту м’яса птиці. Загалом за кордон відправили 43 635 тонн продукції. Європа не так активно купує українське м’ясо птахів, як курячі яйця, проте також є лідером серед покупців – в ЄС прямує кожна третя поставка м’яса.

Загалом Україна експортувала за перший квартал 2026 року 15,5 млн тонн сільгосппродукції на 6,3 млрд доларів. Виручка за рік зросла на 8,3%, або на 482 млн доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: