Україна встановила рекорд з експорту м'яса птиці: хто найбільші покупці

Виручка від експорту зростає сильніше за його обсяги.

Україна в травні місяці відправила на експорт 43 635 тонн м’яса птиці, що на 7% перевершило результат квітня 2026 року у 40,7 тис. тонн. Травневий показник став рекордним місячним показником експорту за останні 5 років, повідомляє Союз птахівників України.

Виручка від експорту в травні зросла сильніше, ніж його обсяги. В грошовому вимірі експорт збільшився на 10,7% і склав 93,6 млн. доларів. Це безпосередньо пов’язане зі збільшенням середньої експортної ціни реалізації м’яса птиці до 2,15 долара за кілограм через зміну асортименту продукції.

Загалом же за перші 5 місяців 2026 року Україна відправила за кордон 207,1 тис. тонн м’яса птиці, що на 6,1% перевершує минулорічний показник за 5 місяців. Проте виручка від експорту скоротилася на 4,3% - до 437,1 млн. доларів.

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Найбільшими покупцями м’яса птиці з України за перші місяці року стали Нідерланди (17,9%), Великобританія (11,8%), Словаччина (10,2%) та ОАЕ (6,9%).

Сумарно до країн ЄС відправили 34,9% від закордонних поставок, або 69,7 тис.тонн. Європа платить за українську продукцію більш високу ціну – це 44,8% від експорту м’яса птиці в грошовому виразі. Експорт готових продуктів з м'яса птиці за підзвітний період склав 7,2 тис. тонн на загальну суму 24,4 млн. доларів.

Експорт агропродукції з України – останні новини

З середини січня Ірак повністю відмовився від закупівель української курятини заради підтримки місцевих виробників. Ця країна входила до трійки найбільших покупців української курятини.

За перший квартал цього року Україна загалом експортувала 15,5 млн тонн сільгосппродукції на 6,3 млрд доларів. В порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, обсяг мав незначний приріст (+1,2%), тоді як виручка зросла значно більше (+8,3%) – на 482 млн доларів.

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