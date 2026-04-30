Україна наростила доходи від аграрного експорту: хто головні покупці

Країна нарощує постачання продукції з вищою доданою вартістю.

За підсумками І кварталу 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн продукції АПК на загальну суму 6,3 млрд доларів. У річному вимірі обсяг поставок залишився фактично незмінним (+1,2%), водночас експортна виручка зросла на 482 млн доларів (+8,3%), повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Такии чином, Україна поступово переходить від постачання сировини до експорту продукції з вищою доданою вартістю. Загальна частка агропродукції склала майже дві третини від усього українського експорту – 62%.

Традиційно головним торговельним партнером країни залишається Євросоюз, на частку якого припало 49% поставок. Близький Схід і Північна Африка мають показник у 20%, тоді як одна тільки Туреччина забезпечила 12% поставок українського АПК.

Основними експортними товарами залишаються кукурудза, соняшникова олія та пшениця. В грошовому вимірі найбільший приріст – у соняшникової олії (+20%) при мінімальному збільшенні обсягів (+3%). При цьому експорт пшениці скоротився на 35%, передусім через рекордний урожай у країнах ЄС.

