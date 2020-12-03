Кабінет міністрів схвалив законопроект, яким пропонується знизити податкове навантаження на сільськогосподарські кооперативи.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
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"У зв'язку з оновленням законодавства про сільськогосподарську кооперацію виникла необхідність у внесенні змін до деяких положень Податкового кодексу України. Реалізація цього документа знизить податкове навантаження на членів сільськогосподарських кооперативів, сприятиме активізації їх господарської діяльності", - наводить прес-служба слова Ігоря Петрашка.
Зокрема, в Податковому кодексі терміни "сільськогосподарський виробничий кооператив" і "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив" будуть замінені на терміни "сільськогосподарський кооператив, що діє без мети отримання прибутку" і "сільськогосподарський кооператив, що діє з метою отримання прибутку".
Також законопроект вводить новий термін - "Патронажні дивіденди сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку".
Крім того, він скасовує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із коштів, отриманих фізичною особою-членом кооперативу, що діє без мети отримання прибутку, який повертається йому як надлишково сплачена ним вартість наданих кооперативом послуг.
Хронологія подій
У липні 2020 року Верховна Рада України прийняла закон про сільськогосподарську кооперацію, який регулює правовідносини щодо створення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів у країні.
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