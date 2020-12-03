Уряд пропонує скасувати податок на доходи фізосіб для членів кооперативів, створених без мети отримання прибутку.

Кабінет міністрів схвалив законопроект, яким пропонується знизити податкове навантаження на сільськогосподарські кооперативи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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"У зв'язку з оновленням законодавства про сільськогосподарську кооперацію виникла необхідність у внесенні змін до деяких положень Податкового кодексу України. Реалізація цього документа знизить податкове навантаження на членів сільськогосподарських кооперативів, сприятиме активізації їх господарської діяльності", - наводить прес-служба слова Ігоря Петрашка.

Зокрема, в Податковому кодексі терміни "сільськогосподарський виробничий кооператив" і "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив" будуть замінені на терміни "сільськогосподарський кооператив, що діє без мети отримання прибутку" і "сільськогосподарський кооператив, що діє з метою отримання прибутку".

Також законопроект вводить новий термін - "Патронажні дивіденди сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою отримання прибутку".

Крім того, він скасовує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із коштів, отриманих фізичною особою-членом кооперативу, що діє без мети отримання прибутку, який повертається йому як надлишково сплачена ним вартість наданих кооперативом послуг.

Хронологія подій

У липні 2020 року Верховна Рада України прийняла закон про сільськогосподарську кооперацію, який регулює правовідносини щодо створення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів у країні.

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Автор: Ганна Нагорна