Ціни на малину захмарні: скільки коштує ягода зараз

Дозрівання малини затримується через весняні заморозки.

В Україні наразі бракує пропозиції малини, сезон ягоди розпочнеться приблизно в кінці червня – на початку липня. Поки що в супермаркетах Києва можна знайти малину за ціною 999 грн/кг, повідомляють в мережі.

"На днях вийдуть вже фермери з малиною на ринок, але з тепличною. А масово малина піде десь за пару тижнів", – повідомляють оглядачі ринку.

Зараз на "Столичному ринку" в Києві тепличну малину відпускають в середньому по 450 грн/кг. Ціна ягоди варіюється в діапазоні від 400 до 500 грн/кг. При цьому вона здешевшала вже більше, ніж на третину – ще 11 червня вартість малини трималася на рівні 700 грн/кг.

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Загалом на ринку серед ягід зараз домінують полуниця та черешня.

"Варто зазначити значне збільшення пропозиції черешні та полуниці. При цьому лохина залишається найдорожчою ягодою сезону", – кажуть оглядачі.

Ціни в середу, 17 червня, на ягоди на ринку були наступні:

полуниця – 80-140 грн/кг;

черешня – 135-220 грн/кг;

вишня – 50-160 грн/кг;

лохина українська – 600-750 грн/кг;

лохина імпортна – 550-600 грн/кг;

порічка – 400 грн/кг;

жимолость – 300-350 грн/кг;

чорниця – 320 грн/кг;

суниця лісова (0,5 л) – 180-220 грн.

Ягоди в Україні – головні новини

Загалом весна в цьому році була несприятливою для вирощування ягід в Україні. За оцінками Асоціації ягідників, сумарні втрати склали близько 3 000 тонн ягід. Найбільше втратили полуниці – 1 740 тонн. Недоотриманий врожай малини досягає 1 165 тонн. А от для більш витривалої лохини весна минулася відносно добре.

Водночас кавуни активно висаджували в Херсонській області і відвели під них щонайменше тисячу гектарів. Погода також затримає темпи дозрівання ягоди, але вже в середині липня херсонські кавуни мають з’явитися в продажу.

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