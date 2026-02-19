Україна різко скоротила експорт популярної ягоди: хто головний покупець

Малина - ключова експортна ягода України.

Продажі замороженої української малини за кордон в третьому кварталі минулого року впали до 17,2 тисячі тонн. Це на 30% менше за обсяги експорту з липня по вересень 2024 року.

Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов зазначає, що на тлі загального зменшення поставок, продажі малини в Польщу не просто зросли, а досягли рекордних рівнів 2022 року.

Українським виробникам простіше продавати ягоду в Польщу, а не напряму в інші європейські країни, через нижчі вимоги до якості продукції. Тож Варшава прийняла до себе 45% поставок, а далі з великим відривом йде Німеччина - 18%.

Характерно, що значну частину завезеної з України малини поляки реекспортують до інших країн Європейського Союзу.

Тим часом в Німеччині, яка є головним європейським споживачем ягід, через брак пропозиції, в тому числі української продукції, ціни на малину злетіли майже вдвічі.

Експорт аграрної продукції з України – головні новини

Частка Євросоюзу в аграрному експорті з України за минулий рік знизилася з 52% до 49%. Основними джерелами валютних надходжень стали соняшникова олія (5,2 млрд дол.), кукурудза (3,9 млрд дол.) та пшениця (3 млрд дол.).

При цьому попри загальне зниження експортних доходів, Україна почала більше поставляти за кордон продукції з доданою вартістю. У минулому році її частка становила вже 20% з виручкою в розмірі 4,4 млрд дол.

