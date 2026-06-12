Херсонську область засадили кавунами: коли чекати на перший врожай

Баштанне господарство потроху відновлюється в Україні.

В Херсонській області цьогоріч вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Посів баштанних культур досі триває, повідомляє голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

Погода цьогоріч затримала процес вирощування кавунів, тож перший їхній врожай слід очікувати лише за місяць.

"Через те, що цьогорічна весна була доволі прохолодною та дощовою, розвиток кавунів дещо затримався – вегетація відстає приблизно на два тижні від звичних строків. Саме тому перший урожай кавунів очікуємо не раніше, ніж через місяць", – каже Прокудін.

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Баштанне господарство в області потроху відновлюється – деякі фермери збільшили насадження в рази в порівнянні з минулим роком.

"Відвідали одне з фермерських господарств і поспілкувалися з аграріями, які активно розвивають баштанництво та овочівництво на Херсонщині. Так, їхнє господарство суттєво збільшило площі під баштанними культурами: кавуни займають уже 45 гектарів – утричі більше, ніж торік, а площі під динями зросли вдесятеро й становлять 20 гектарів", – звітує голова ОВА.

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Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига заявив, що Україна в цьому сезоні збере достатньо картоплі для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Тож вартість овочу не має особливо перевищувати минулорічний рівень.

При цьому аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов вважає, що з кісточковими культурами ситуація набагато гірша. Через перепади температур навесні Україна ризикує втратити значну частину врожаю персиків та абрикосів. Тож вартість цих фруктів зросте щонайменше на 20%, а в найгіршому випадку – на всі 80% рік до року.

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