Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило розподіл 189,4 млн грн виробникам сільгосппродукції, які придбали вітчизняну техніку та обладнання в грудні 2020 року та в період з січня по березень 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба міністерство.
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Зазначається, що кошти отримають 1833 аграрії, які за вказаний період придбали 2846 одиниць техніки та обладнання на 909,2 млн грн.
"Для уряду важливо продовження фінансування програми з сільськогосподарської техніки, оскільки за роки своєї реалізації вона демонструє позитивні економічні ефекти. Наприклад, кількість виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросла з 40 підприємств у 2017 році до 210 у 2021 році, що сприяло розширенню кількості робочих місць як мінімум на 5 тисяч", – наводяться в повідомленні слова міністра Ігоря Петрашка.
За даними Мінекономіки, за 4 роки функціонування програми вдалося збільшити інвестиції в розвиток машинобудування в галузі АПК – виробники сільгосптехніки вклали 2,5 млрд грн в модернізацію виробництва для підвищення якості продукції та освоєння нових видів сільгосптехніки.
Крім того, більш ніж у два рази – з 15,2% до 36% – зросла частка сільгосптехніки вітчизняного виробництва на ринку агротехніки України.
Держбюджет-2021 і АПК
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
- Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
- 29 грудня 2020 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив про те, що вітчизняні аграрії отримають всі 4 млрд грн, які були передбачені в Державному бюджеті на 2020 рік на підтримку галузі.
- 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів обмежив максимальний розмір фінансової допомоги аграріям за програмою компенсацій за покупку сільгосптехніки.
- Перелік сільгосптехніки, за покупку якої покладена часткова компенсація за програмою державної підтримки АПК, налічує понад 15 тис.одиниць.
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