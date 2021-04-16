Кошти отримають понад 1800 аграріїв, які придбали 2846 одиниць техніки.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило розподіл 189,4 млн грн виробникам сільгосппродукції, які придбали вітчизняну техніку та обладнання в грудні 2020 року та в період з січня по березень 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба міністерство.

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Зазначається, що кошти отримають 1833 аграрії, які за вказаний період придбали 2846 одиниць техніки та обладнання на 909,2 млн грн.

"Для уряду важливо продовження фінансування програми з сільськогосподарської техніки, оскільки за роки своєї реалізації вона демонструє позитивні економічні ефекти. Наприклад, кількість виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросла з 40 підприємств у 2017 році до 210 у 2021 році, що сприяло розширенню кількості робочих місць як мінімум на 5 тисяч", – наводяться в повідомленні слова міністра Ігоря Петрашка.

За даними Мінекономіки, за 4 роки функціонування програми вдалося збільшити інвестиції в розвиток машинобудування в галузі АПК – виробники сільгосптехніки вклали 2,5 млрд грн в модернізацію виробництва для підвищення якості продукції та освоєння нових видів сільгосптехніки.

Крім того, більш ніж у два рази – з 15,2% до 36% – зросла частка сільгосптехніки вітчизняного виробництва на ринку агротехніки України.

Держбюджет-2021 і АПК

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Автор: Ганна Нагорна