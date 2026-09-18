Росіяни атакували будівлю 'Укрзалізниці' в Одесі: є поранені

Влучання сталося у багатолюдному місці, у потерпілих - уламкові поранення.

Російські військові вдень 18 вересня завдали по Одесі дронового удару - за даними джерела, сталося влучання в одну з адміністративних будівель "Укрзалізниці".

Як передає кореспондент УНІАН, у п’ятницю вдень було оголошено в черговий раз повітряну тривогу, моніторингові канали попередили, що над Одесою - реактивні дрони. Через деякий час у місті було чути вибухи.

Оновлено 18:46. Як повідомила речниця Головного управління ДСНС Марина Аверіна, влучання сталося в 11-поверхову адміністративну будівлю. На момент влучання люди перебували в укриттях. Однак за пів години після влучання, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби, росіяни знов атакували ту ж саму будівлю.

Відео дня

Як зазначила речниця, вже відомо про 10 постраждалих - це люди, які опинилися неподалік місця влучання, а також двоє рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків. Загалом, за словами речниці, до ліквідації наслідків залучалось понад 70 фахівців ДСНС.

Очевидці у соцмережах повідомили, що сталося влучання у багатоповерхову будівлю у середмісті, неподалік житлового комплексу "Чудо-місто". Це середмістя Одеси - поруч з залізничним вокзалом. Тут розташовані різні магазини, та завжди багатолюдно. За словами людей, сталося "два прильоти", а удари були завдані цілеспрямовано.

Джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що сталося влучання в одну з будівель "Укрзалізниці". За його даними, сталися значні руйнування та є поранені. Але, хто саме отримав поранення, джерело не уточнило.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що ворог завдав удару по центру Одеси реактивним БпЛА - пошкоджено адмінбудівлю - фасад та скління, пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

За даними посадовця, поки відомо про пʼятьох постраждалих, у більшості - уламкові поранення.

Атаку по людному місцю також підтвердив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував місто. Вдарив по людному місцю… Один із постраждалих - у важкому стані", - зазначив Лисак. Згодом він уточнив:

"Кількість постраждалих збільшилася до семи. На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям"

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба сказала УНІАН, що поранення отримала троє цивільних чоловіків та жінка. За словами Верби, всі потерпілі госпіталізовані, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Удари РФ по Одесі

Як писав УНІАН, вночі 18 вересня росіяни атакували Одесу та Одеську область КАБами та ударними дронами. Уражені обʼєкти цивільної інфраструктури, зруйновано приватне домоволодіння, пошкоджено ліцей, шість житлових будинків, медичний пункт, дві теплиці та автомобілі. Постраждали троє людей - дві жінки віком 37 та 70 років та 71-річний чоловік. До ліквідації наслідків залучалися понад 150 рятувальників та десятки одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: