77% респондентів вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу таких земель повинне ухвалюватися на всеукраїнському референдумі.

79% опитаних українців виступають проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення, підтримують таку ініціативу лише 15%.

Читайте такожЗапуск ринку землі підніме її вартість у 5 разів - прогнозПро це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, яке провела Соцiологiчна група "Рейтинг".

Як свідчать результати опитування, про відкриття ринку купівлі/продажу землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних (46% – багато чули про це, 32% – щось чули). Водночас 22% респондентів нічого про це не знають. Останніх більше серед наймолодших опитаних, жителів міст, та тих, хто не має земельного паю.

Третина опитаних вважають, що найбільше вплинули на ухвалення рішення про запровадження ринку обігу (купівлі/продажу) земель сільськогосподарського призначення президент і Верховна Рада. "Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув уряд країни", - йдеться у результатах дослідження.

77% опитаних переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення повинне ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. 16% – не підтримують такої ініціативи, 58% – однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% – скоріше б взяли участь, 20% – не взяли б участі.

При цьому, 64% респондентів з тих, хто взяв би участь у такому референдумі і визначився із відповіддю, проголосували б проти запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, а 36% – підтримали б цю ініціативу.

"79% проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу лише 15%", - зазначають соціологи.

*** Соцiологiчна група "Рейтинг" провела опитування 23-27 квітня. Було опитано 2 тис. респондентів в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська