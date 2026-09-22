На ринку різко подорожчали сардини, оселедець та ікра: скільки вже коштують

Покупці активно роблять запаси рибних консервів.

За тиждень на ринку в Україні змінилися ціни на рибу та морепродукти, причому найбільше – на сардини в банках. Деякі сардини подорожчали в межах 30-40%, повідомляє сайт Столичного ринку.

Так, баночна сардина в олії вагою 200 г від виробника Alba Food додала одразу 20 грн – з 58 до 78 грн (+33,3%). Сардина натуральна з додаванням оліЇ вагою 240 г подорожчала на 24 грн – з 63 до 87 грн (+38,5%). На таку ж суму зросла вартість сардин в томатному соусі вагою 240 г – з 58 до 82 грн (+43,7%).

Норвезький оселедець матіас здорожчав з 218 до 243 грн (+11,1%). Слабосолоний оселедець від виробника "Салмон" додав ще більше – зі 189 до 218 грн (+15,4%).

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На 14,2% зросла вартість горбуші холодного копчення – з 582 до 664 грн. Також подорожчала і скумбрія холодного копчення – з 582 до 631 грн (+8,3%).

Більше, ніж на 20% підскочила ціна на морожену ікру горбуші від виробника Silver Bay, фасована по пів кілограма. Ціна ікри зросла з 3201 до 3880 грн – щоправда, цей товар належить скоріше до преміумсегменту.

Низка позицій по рибі за тиждень, навпаки, подешевшала. Так, одразу 28,6% втратив в’ялений судак, який наразі продають по 679 грн замість 951 грн.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

За минулий тиждень в Україні відчутно зросли гуртові ціни на дині. На п’ять гривень знизилася вартість кілограму огірків – з 35-60 до 30-55 грн. Помідори, в свою чергу, подорожчали на ті самі п’ять гривень – з 30-40 до 35-45 грн/кг. Ціни на картоплю не змінилися.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запенив, що в Україні наразі немає дефіциту продуктів, проте певні групи товарів мають більшу ймовірність бути відсутніми на полицях, ніж інші. Йдеться про такі товари, як овочі та фрукти, які треба швидко реалізовувати. Також в зоні ризику свіже м'ясо та риба.

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