Це перше судно класу "Panamax" з українською кукурудзою, яке вийде з порту / Ілюстрація REUTERS

Вперше з початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в румунському Чорноморському порту Констанца судно Unity N завершило завантаження 71 тисячі тонн української кукурудзи.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки через війну морські порти України заблоковані, Україна змушена відправляти вантажі на поїзді через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї в Румунію.

"Це перше судно класу "Panamax" з українською кукурудзою, яке вийде з порту", - сказав глава портового оператора Comvex Віорел Панайт.

"Підтримати експорт українського зерна - значить запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів", - додав Панайт.

Раніше оператор завершив навантаження близько 35 тисяч тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

Зараз в Констанцу відправлено близько 80 тисяч тонн українського зерна. Ще 80 тисяч тонн були схвалені, вони знаходяться в дорозі, повідомив у вівторок менеджер порту Констанци.

Війна в Україні:

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