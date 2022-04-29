Через війну морські порти України заблоковані, Україна змушена відправляти вантажі на поїзді через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

Вперше з початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в румунському Чорноморському порту Констанца судно Unity N завершило завантаження 71 тисячі тонн української кукурудзи.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки через війну морські порти України заблоковані, Україна змушена відправляти вантажі на поїзді через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї в Румунію.

"Це перше судно класу "Panamax" з українською кукурудзою, яке вийде з порту", - сказав глава портового оператора Comvex Віорел Панайт.

"Підтримати експорт українського зерна - значить запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів", - додав Панайт.

Раніше оператор завершив навантаження близько 35 тисяч тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

Зараз в Констанцу відправлено близько 80 тисяч тонн українського зерна. Ще 80 тисяч тонн були схвалені, вони знаходяться в дорозі, повідомив у вівторок менеджер порту Констанци.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Наприкінці квітня експерт Центру близькосхідних досліджень і політолог Сергій Данилов повідомив, що на захопленій території Херсонщини окупанти вимагають, щоб фермери безкоштовно віддавали їм більшу частину майбутнього врожаю.

28 квітня 2022 року в Росії офіційно дозволили красти зерно на Херсонщині.

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