У російському регіоні депутати майже одноголосно схвалили мародерське рішення.

У Російській Федерації на території Красноярського краю влада дозволила красти зерно з частини Херсонської області, захопленої росіянами.

Таке рішення депутати майже одноголосно прийняли під час засідання законодавчих зборів Красноярського краю.

"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ...", - зазначили у відомстві країни-агресора.

У законодавчих зборах пояснили необхідність запровадження такого рішення тим, що в Росії через санкції гостро відчувається нестача зернових культур і овочів.

"...експропріація надлишків минулорічного і нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", - йдеться у повідомленні.

Очільник комітету у справах села і агропромисловій політиці Владислав Зирянов сказав, що досвід Красноярського краю в майбутньому зможуть "успішно" реалізувати й в інших російських регіонах.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Херсонській області. Ворог взяв під контроль низку населених пунктів, у тому числі Херсон.

Низка країн світу покарали РФ за широкомасштабне вторгнення в Україну - запровадили нові санкції.

Наприкінці квітня експерт Центру близькосхідних досліджень та політолог Сергій Данилов повідомив, що на захопленій території Херсонщини окупанти вимагають, щоб фермери безплатно віддавали їм більшу частину майбутнього врожаю.

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