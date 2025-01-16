В Україні ціни на помідори несподівано пішли вгору: скільки коштує кілограм

Помідори вже продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року

В Україні дорожчають тепличні помідори. Фермери підвищують ціни на тлі помітного скорочення пропозиції на українському ринку.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що основним постачальником продукції зараз традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у країні несприятливі погодні умови, через що істотно скоротилися поставки овочів.

Таким чином, сьогодні томати в Україні оптом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому експерти вважають, що сильніше підвищити ціни продавці не ризикнуть через слабкий попит.

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Наразі тепличні помідори в Україні вже продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Водночас учасники ринку вважають, що подорожчання - тимчасове явище, і не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати.

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити по 99,90 гривні за кілограм.

При цьому в АТБ томати продають зі знижкою по 89,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 104,50 грн/кг.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка розповів, що в Україні зараз можна спостерігати деяке падіння цін на яблука. У середньому вартість цих фруктів у супермаркетах цього тижня (станом на 14 січня) почала трохи знижуватися.

За його словами, найімовірніше, ціни пішли вниз унаслідок зменшення попиту після новорічних свят. Наразі вартість яблук у середньому коливається від 27 до 30 гривень за кілограм.

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