Картопля продовжує падати в ціні через низький попит.

Вартість популярного овоча в Україні продовжує знижуватися. Оптові ціни на картоплю досягли позначки 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі поточного тижня залишалася доволі об'ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції і часто відмовлялися від закупівель", - йдеться в повідомленні EastFruit.

При цьому зазначено що, ціна на картоплю в Україні в середньому в 2,7 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, з огляду на досить великі обсяги овоча на ринку, українські фермери не виключають, що ціна буде і далі падати.

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Скільки коштує картопля в супермаркетах

18 квітня картоплю вітчизняного виробника в найпопулярніших серед українців супермаркетах продають за такими цінами:

Сільпо - 24,70 грн/кг;

АТБ - 23,89 грн/кг;

Варус - 24,90 грн/кг.

Ціна на овочі Україні - останні новини

12 квітня стало відомо, щооптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, як порівняти з попереднім тижнем.

Своєю чергою білокачанна капуста врожаю 2023 року подорожчала. Так, середня ціна підскочила на 40%, у результаті овоч надходить у продаж за ціною 8-13 грн/кг.

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