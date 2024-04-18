Вартість популярного овоча в Україні продовжує знижуватися. Оптові ціни на картоплю досягли позначки 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
"За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі поточного тижня залишалася доволі об'ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції і часто відмовлялися від закупівель", - йдеться в повідомленні EastFruit.
При цьому зазначено що, ціна на картоплю в Україні в середньому в 2,7 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, з огляду на досить великі обсяги овоча на ринку, українські фермери не виключають, що ціна буде і далі падати.
Скільки коштує картопля в супермаркетах
18 квітня картоплю вітчизняного виробника в найпопулярніших серед українців супермаркетах продають за такими цінами:
- Сільпо - 24,70 грн/кг;
- АТБ - 23,89 грн/кг;
- Варус - 24,90 грн/кг.
Ціна на овочі Україні - останні новини
12 квітня стало відомо, щооптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, як порівняти з попереднім тижнем.
Своєю чергою білокачанна капуста врожаю 2023 року подорожчала. Так, середня ціна підскочила на 40%, у результаті овоч надходить у продаж за ціною 8-13 грн/кг.