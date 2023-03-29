Розгорнуті потужності дозволяють збирати до 200 найпростіших дронів для спостереження на місяць.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор почав переводити російські хлібокомбінати на виробництво безпілотників.

Як повідомляє "Коммерсант", ВАТ "Тамбовский хлебокомбинат" розпочало виробництво квадрокоптерів для ведення загарбницької війни в Україні.

Розгорнуті потужності дозволяють збирати за місяць до 200 найпростіших дронів для спостереження. Першу партію з 16 дронів, вироблених на хлібозаводі, агресор планує відправити в Україну найближчими днями.

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Під виробництво квадрокоптерів на хлібозаводі відвели цех. Частину комплектуючих для дронів хлібозавод закуповує, частину друкує на 3D-принтері. Вироблені на заводі вироби отримали назву "Бекас".

Війна в Україні та падіння російської економіки

Після нападу на Україну вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

У грудні 2022 року, після того, як нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності, російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

За рік війни в Україні Кремль в два рази збільшив таємні витрати бюджету. Засекречені витрати агресора до 24 березня зросли до 31 млрд доларів. Плани, викладені на 2023 рік, передбачали що четверта частина бюджету РФ буде засекречена.

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