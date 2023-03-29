На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор почав переводити російські хлібокомбінати на виробництво безпілотників.
Як повідомляє "Коммерсант", ВАТ "Тамбовский хлебокомбинат" розпочало виробництво квадрокоптерів для ведення загарбницької війни в Україні.
Розгорнуті потужності дозволяють збирати за місяць до 200 найпростіших дронів для спостереження. Першу партію з 16 дронів, вироблених на хлібозаводі, агресор планує відправити в Україну найближчими днями.
Під виробництво квадрокоптерів на хлібозаводі відвели цех. Частину комплектуючих для дронів хлібозавод закуповує, частину друкує на 3D-принтері. Вироблені на заводі вироби отримали назву "Бекас".
Війна в Україні та падіння російської економіки
Після нападу на Україну вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.
У грудні 2022 року, після того, як нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності, російські акції показали найбільше в світі річне падіння.
За рік війни в Україні Кремль в два рази збільшив таємні витрати бюджету. Засекречені витрати агресора до 24 березня зросли до 31 млрд доларів. Плани, викладені на 2023 рік, передбачали що четверта частина бюджету РФ буде засекречена.