Внаслідок вибуху постраждали будинки та двоє людей.

В Тульській області РФ прогримів сильний вибух. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, вибух пролунав близько 15:15 у Кіріївську, що за 35 км від Тули. За словами місцевих, вибух чули в всьому містечку, а також у сусідніх населених пунктах. Мешканці виявили у місті вирву поблизу житлових будинків, у будівлях поблизу повилітали шибки.

Відомо про двох постраждалих: хлопців та дівчину, їх порізало осколками скла. Місцева влада поки що ніяк не коментує ситуацію. Мешканці припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник. Минулого тижня безпілотник вже падав у Тульській області.

Відео дня

На кадрах з місця події видно пошкоджені будівлі та наляканих росіян. Посеред житлового сектору з'явилася кількаметрова вирва.

Останні атаки безпілотників в РФ

Найчастіше невідомі безпілотники атакують важливі об'єкти, зокрема нафтопроводи і станції. Нещодавно росіяни заявили, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба". Йдеться про ту, яка розташована у Брянській області. В той же день безпілотник атакував станцію Транснафти.

Згодом повідомлялося, що у небі над військовою частиною повітряно-космічних військ у Новій Москві побачили три безпілотники. Саме ця ВЧ відповідає за протиповітряну та протиракетну оборону російської столиці.

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