Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на інформоване джерело.

Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Ймовірно, йдеться про розблокування морського порту Одеси, а також сусідніх портів: Чорноморського та "Південного".

Як зазначає WSJ, Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Росія раніше наполягала на одноосібній перевірці, аби "унеможливити транспортування західної зброї морем".

Сторони домовилися, що ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Сторонам переговорів залишається узгодити технічні деталі, зокрема нюанси розмінування портів.

Водночас джерело WSJ наголошує, що говорити про неминучість підписання домовленостей зарано, адже Путін все ще не дав "зелене світло" на це своїй делегації.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський оголосив, що з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибули перші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

12 липня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що експерти України на чотиристоронній зустрічі України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі відстоюватимуть питання безпечного експорту зернових з українських портів.

13 липня у другій половині дня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter оголосило, що у Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори щодо експорту українського зерна.

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