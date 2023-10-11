Скасування заборони на ввезення українського цукру може бути пов’язане із серйозним неврожаєм цукрових буряків в Угорщині цього року.

Уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського тростинного, бурякового цукру, а також сахарози в твердому вигляді.

Як повідомляє угорське видання Agroinform, рішення набуло чинності 10 жовтня. Зазначається, що постанова уряду Угорщини, до якої були внесені зміни, стосується транспортування деяких сільськогосподарських продуктів з України після 15 вересня 2023 року. Йдеться про перелік із 24 найменувань українських агротоварів.

В угорському виданні також відмічають, що скасування заборони на ввезення українського цукру може бути пов’язане із серйозним неврожаєм цукрових буряків в Угорщині цього року.

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Угорщина та українська агропродукція

16 квітня 2023 року Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. За офіційною версією, через іморт української продукції угорські фермери не могли збувати свою.

У травні 2023 року Угорщина не відкликала обмеження на агроімпорт з України. Натомість за скасування обмежень на аграрний імпорт з України з боку ЄС Угорщині був запропонований пакет допомоги.

У вересні 2023 року Угорщина виступила проти ввезення українського зерна.

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