Йдеться про десятки видів агропродукції

Угорщина продовжила заборону імпорту сільгосппродукції з України, попри дозвіл від Єврокомісії.

Міністр сільського господарства Іштван Надь повідомив у Facebook, що Угорщина вирішила закрити кордони для 24 видів українських товарів, які перебувають під національною юрисдикцією.

Йдеться про зерно, овочі, деякі види мʼяса, мед та інше. Міністр аргументував це захистом інтересів угорських фермерів.

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Водночас представник словацького уряду також оголосив, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у "конкуренції з дешевим українським зерном".

Заборона на експорт зерна з України

Сьогодні, 15 вересня, Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Київ до 18 вересня має вжити ефективних заходів з контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

Після оголошення цього рішення Польща одразу оголосила, що продовжить заборону на експорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.

"Ми не будемо слухати Берлін або фон дер Ляєн, Туска або Вебера. Ми це зробимо, тому що це в інтересах польського фермера", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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