Планується, що за 2 тижні кількість суден в українських портах збільшиться до 3-5 на добу.

На Одещину вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Міністерства інфраструктури України з посиланням на профільного міністра Олександра Кубракова.

За його словами, сьогодні ввечері вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибуло судно під завантаження. Це балкер FULMAR S.

Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

"Ми вже можемо констатувати факт, що завдяки зусиллям президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН та Туреччини – "зерновий коридор" запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України", - зазначив Кубраков.

Він вважає, що ця подія також є важливим сигналом ринку, що "зерновий коридор" – це безпечна і вигідна бізнес-можливість для судновласників повернутися в українські порти.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи раніше було відправлено 4 судна – вони перевозять понад 80 тис. тонн продукції.

Прибуття першого судна RAZONI до кінцевого пункту призначення - порт Тріполі (Ліван) - очікується 7 серпня.

Сьогодні, 6 серпня, голова Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко повідомив, що до торговельного морського порту "Чорноморськ" (Одеська обл.) наближається турецьке суховантажне судно FULMAR S.

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