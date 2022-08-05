Судно йде під завантаження зерном, гаранти домовленостей – Туреччина та ООН – підтвердили можливість заходу судна в порт Чорноморська.

Під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування завтра, 6 серпня, очікується прибуття в порт "Чорноморськ" першого судна під завантаження.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України з посиланням на очільника відомства Олександра Кубракова.

"Судно FULMAR S – це перше з моменту повномасштабного вторгнення Росії судно, яке заходить в наш порт під завантаження. Гаранти домовленостей – Туреччина та ООН – підтвердили можливість заходу судна в порт Чорноморська. Плануємо оперативне завантаження судна та відправлення його в порт призначення", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, кінцевий пункт призначення судна після завантаження – порт "Іскендерун" в Туреччині.

За словами міністра, Україна готова забезпечувати здатність портів "обробляти" щонайменше 100 суден на місяць.

Кубраков повідомив, що на сьогодні ще 13 суден чекають на відправлення з українських портів.

"Розраховуємо, що за допомогою гарантів Ініціативи найближчим часом зможемо експортувати три та більше мільйонів тонн агропродукції з портів "Одеса", "Чорноморськ", "Південний" на місяць", – прокоментував міністр.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

В рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна - вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.

Прибуття першого судна RAZONI в кінцевий пункт призначення – порт Триполі в Лівані – очікується 7 серпня.

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