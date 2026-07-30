Втрати для світу катастрофічні: прем’єр озвучив наслідки блокади портів України

Відновлення аграрного експорту Чорним морем має критичне значення.

Україна перестала здійснювати експорт аграрної та іншої продукції через чорноморські порти внаслідок посилення атак російських окупантів. Наслідки цього можуть бути важкими як для вітчизняної, так і для світової економіки, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"В Чорноморському басейні ситуація доволі складна. Для України робота морських портів має критичне значення. Це наша економіка, експорт і валютні надходження", – повідомив очільник уряду.

Він нагадав, що експорт з Чорноморського басейну становить значну частину всього світового експорту пшениці.

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"Глобальні перебої постачання аграрних культур безумовно призведуть до росту світових цін – і на внутрішніх ринках країн-імпортерів. Згідно з розрахунками, інфляційний тиск на світову економіку може сягати від 60 до 150 млрд доларів в річному еквіваленті", – попереджає Корецький.

Питання відновлення роботи портів знаходиться на особистому контролі у президента Володимира Зеленського.

"Ми координуємо роботу з міжнародними партнерами, інформуємо про російський терор, працюємо над диверсифікацією каналів поставок. Особлива роль і залученість наших військових – від них багато що залежить", – каже прем'єр.

За його словами, суттєве обмеження експорту вкотре підкреслює важливість внутрішньої переробки.

"Всередині України бачимо надлишок зернових і це вже вплинуло на зниження цін. Потрібно продовжувати стратегію розвитку внутрішньої переробки", – подсумував Корецький.

Зупинка морського експорту з України – головні новини

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що за оцінками, ситуація може стати критичною за 2-3 місяці. У найгіршому випадку фермери частково припинять збір врожаю, а деяким регіонам світу загрожуватиме продовольча криза.

Накопичення зерна на внутрішньому ринку внаслідок зупинки роботи портів стримуватиме подорожчання продуктів. Проте логістичні проблеми можуть призвести до зростання вартості імпортних товарів, електроніки та будівельних матеріалів, попереджають експерти.

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